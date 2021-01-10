هنية يعزي بوغدانوف بوفاة والدته

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، حيث قدم له التعازي بوفاة والدته.



وأعرب رئيس الحركة خلال الاتصال الهاتفي، عن "أصدق مشاعر التعازي والمواساة للمبعوث الخاص للرئيس الروسي، ولأسرة وذوي الفقيدة، وفق ما نقل موقع حركة حماس.