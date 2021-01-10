عربي

ولي العهد السعودي يطلق مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم

ولي العهد السعودي يطلق مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وقال بن سلمان: "على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان. المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار".

وتساءل: "لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم "ذا لاين"؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

وستعيد مدينة "ذا لاين" تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام، وستجعل حلول المواصلات الفائقة السرعة التنقل أسهل؛ إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في "ذا لاين" 20 دقيقة فقط، مما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.

وستُدار مجتمعات "ذا لاين" بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.

وستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 % من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1% من البيانات في المدن الذكية الحالية.

وتمنح مدينة "ذا لاين" للحياة على الأرض معنى جديداً، وتعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، حيث ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون، وفق ما ذكرت (واس).

ولبناء اقتصاد المستقبل؛ تتعاون نيوم مع قيادات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، على توفير حلول ناجعة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، وستكون "ذا لاين" بيئة جاذبة للمبدعين وروّاد الأعمال والمستثمرين.

الجدير بالذكر أن بدء تطوير "ذا لاين" سيتم خلال الربع الأول من عام 2021م، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

ويُعد مشروع نيوم أحد المشروعات العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة.

أخبار ذات صلة

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)

الأردن يعلن جاهزيته لإعطاء لقاحات فيروس (كورونا)

الأردن يعلن جاهزيته لإعطاء لقاحات فيروس (كورونا)

جولة مفاوضات سد النهضة تفشل بالتوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض

جولة مفاوضات سد النهضة تفشل بالتوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأردن يدين تنفيذ إسرائيل حفريات في ساحة حائط البراق

الأردن يدين تنفيذ إسرائيل حفريات في ساحة حائط البراق

شاهد: بعد خلاف دام (22 عاماً).. إتمام صلح عائلي في قرية صير جنوب جنين

شاهد: بعد خلاف دام (22 عاماً).. إتمام صلح عائلي في قرية صير جنوب جنين

بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل فتى من مخيم عايدة

بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل فتى من مخيم عايدة

ضمن الإطار الوطني.. اشتية يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقلالية المهنية لسلطة النقد

ضمن الإطار الوطني.. اشتية يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقلالية المهنية لسلطة النقد

نيابة حماية الأحداث تنشر تقريرها السنوي بشأن شكاوى الأطفال

نيابة حماية الأحداث تنشر تقريرها السنوي بشأن شكاوى الأطفال

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قباطية جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قباطية جنوب جنين

الاحتلال يمنع لجنة إعمار الأقصى من إصلاح تشققات بالمنطقة الشرقية

الاحتلال يمنع لجنة إعمار الأقصى من إصلاح تشققات بالمنطقة الشرقية

المستوطنون يسلبون مساحات واسعة من أراضي الفارسية

المستوطنون يسلبون مساحات واسعة من أراضي الفارسية

منوعات

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

شاهد: باسم سمرة &#34;رحاب الجمل أرادت الانتقام مني&#34;

شاهد: باسم سمرة "رحاب الجمل أرادت الانتقام مني"

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها &#34;وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب&#34;

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها "وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب"

عربي

ولي العهد السعودي يطلق مشروع &#34;ذا لاين&#34; في مدينة نيوم

ولي العهد السعودي يطلق مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)

الأردن يعلن جاهزيته لإعطاء لقاحات فيروس (كورونا)

الأردن يعلن جاهزيته لإعطاء لقاحات فيروس (كورونا)