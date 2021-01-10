زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب العاصمة التركية أنقرة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة التركية أنقرة، مساء اليوم الأحد، زلزالاً بقوة 4.5 درجات على مقياس (ريختر).
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد): إن الزلزال ضرب منطقة كاليجيك في أنقرة، وبلغ عمقه 12 كلم تحت سطح الأرض.
وأضافت، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22.53 بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).
ووفق الوكالة، لم يرد على الفور، أي أنباء عن تسجيل خسائر بشرية ومادية.
شهدت العاصمة التركية أنقرة، مساء اليوم الأحد، زلزالاً بقوة 4.5 درجات على مقياس (ريختر).
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد): إن الزلزال ضرب منطقة كاليجيك في أنقرة، وبلغ عمقه 12 كلم تحت سطح الأرض.
وأضافت، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22.53 بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).
ووفق الوكالة، لم يرد على الفور، أي أنباء عن تسجيل خسائر بشرية ومادية.
التعليقات