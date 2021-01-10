زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب العاصمة التركية أنقرة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت العاصمة التركية أنقرة، مساء اليوم الأحد، زلزالاً بقوة 4.5 درجات على مقياس (ريختر).



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد): إن الزلزال ضرب منطقة كاليجيك في أنقرة، وبلغ عمقه 12 كلم تحت سطح الأرض.



وأضافت، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22.53 بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



ووفق الوكالة، لم يرد على الفور، أي أنباء عن تسجيل خسائر بشرية ومادية.