دولي

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب العاصمة التركية أنقرة

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب العاصمة التركية أنقرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة التركية أنقرة، مساء اليوم الأحد، زلزالاً بقوة 4.5 درجات على مقياس (ريختر).

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد): إن الزلزال ضرب منطقة كاليجيك في أنقرة، وبلغ عمقه 12 كلم تحت سطح الأرض.

وأضافت، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22.53 بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

ووفق الوكالة، لم يرد على الفور، أي أنباء عن تسجيل خسائر بشرية ومادية.

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