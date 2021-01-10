الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 102144 إصابةً، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.



وأشارت إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2807 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 201 من المرضى، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69212 حالةً.

رام الله - دنيا الوطنسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).