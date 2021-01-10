بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل فتى من مخيم عايدة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فتى من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأفاد أمين سر حركة (فتح) في مخيم عايدة، محمد حبشي، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتى تامر رامي حماد (16 عاماً)، من داخل بقالة، بعد ملاحقته في أزقة المخيم وسط إطلاق الرصاص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).