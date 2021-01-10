قيادي بـ"حماس": مطلوب من أوروبا وأمريكا عدم تكرار أخطاء الماضي بشأن الاعتراف بنتائج الانتخابات





وأكد النونو، بأن الرسائل التي بعثها هنية للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، احتوت على موقف الحركة الواضح من قضية المصالحة، والتأكيد على الرغبة في الانتخابات، والمضي قدماً مع فصائل العمل الوطني بشكل قوي، لبناء أكبر جبهة وطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأضاف المستشار الإعلامي لهنية: بأن الدبلوماسية النشطة لرئيس الحركة، تهدف لتكوين إجماع عربي للقضية الفلسطينية، وجلب موقف عربي داعم لخطوات المصالحة، التي بادرت لها حركة حماس، لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقال: إن "لقاء هنية بأمير دولة قطر، تناول العديد من القضايا الأساسية، أهمها تهنئته بالمصالحة الخليجية، ومناقشة التطورات المرتبطة بملف المصالحة والقضية الفلسطينية ككل".

وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): أن هذه الأخطاء ترتب عليها السيناريو، الذي رأيناه على مدار 14 عاماً، مشيراً إلى أن "حماس تعمل بجد مع هذه الدول، حتى لا تتكرر هذه المواقف".