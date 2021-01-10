شؤون فلسطينية

اشتية يُؤكد على الاستقلالية المهنية لسلطة النقد للقيام بدورها

اشتية يُؤكد على الاستقلالية المهنية لسلطة النقد للقيام بدورها
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، محافظ سلطة النقد الجديد، فراس ملحم، ونائبه محمد مناصرة، لمناسبة توليهما منصبيهما الجديدين، حيث تمنى لهما النجاح في مهامهما الجديدة.

وأكد اشتية على أهمية الحفاظ على الاستقلالية المهنية لسلطة النقد، ضمن الإطار الوطني، لتتمكن من القيام بدورها في وضع وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية؛ لضمان سلامة القطاع المصرفي، ونمو الاقتصاد الوطني بشكل متوازن، وبالتنسيق مع وزارة المالية.

وقال: "استقرار النظام البنكي، هو عمود لاستقرار الاقتصاد، ونريد تكامل القطاع المصرفي مع بقية القطاعات؛ لنتمكن من تنفيذ خطط التنمية، ومواجهة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كورونا)".

وبحث مع الضيفين تعزيز خطة الإنعاش للاقتصاد، التي انطلقت عبر صندوق استدامة لمنح قروض ميسرة للمؤسسات المتضررة من جائحة (كورونا)، من خلال زيادة التمويل من مصادر مختلفة مثل البنك الإسلامي للتنمية".

كما بحثوا عمل بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار، وسبل تسهيل انطلاقه لإنجاح أهدافه التنموية في دعم المشاريع، وخلق فرص العمل.

من جانبه، شكر ملحم رئيس الوزراء على دعمه، وأطلعه على خططه المستقبلية من أجل تعزيز دور سلطة النقد، وضمان سلامة العمل المصرفي، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين، وفقًا للخطط الوطنية.

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