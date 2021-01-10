ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجن النقب إلى 50

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 50 إصابة في سجن النقب، وذلك بعد ظهور إصابة جديدة لأسير فلسطيني في قسم (10).



وأعلن نادي الأسير تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، بين صفوف الأسرى في قسم 10 في سجن (النقب) الصحراوي، بذلك ترتفع الإصابات في سجن (النقب) منذ نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى 50 إصابة.



وأكد النادي مساهمة إدارة سجون الاحتلال في تزايد عدد الإصابات نتيجة للمماطلة في إبلاغ الأسرى بنتائج العينات.



وأشار النادي إلى أن الإصابات في سجن النقب محصورة في قسمي "3" و "10" والعدد الأكبر منها في قسم "3"، مع بقاء خطر احتمالية انتقال الفايروس إلى الأقسام الأخرى قائمة.



يذكر أن جميع الأسرى المصابين، جرى نقلهم إلى قسم "8" في سجن (ريمون)، وهو القسم الذي خصصته إدارة سجون الاحتلال، لعزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا).