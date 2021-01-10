دولي

بريطانيا تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الأحد، انخفاضاً في عدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 54940 إصابة و563 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 54940، ليصل إلى مستوى 3072349 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 563 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 81431 متوفيا.

ووصل عدد الوفيات اليومية بالفيروس يوم 8 كانون الثاني/يناير إلى 1325 حالة في حصيلة قياسيا لينخفض يوم 9 يناير إلى 1035.

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