الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تخطيها حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا) تم تقديمها حتى الآن، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.



كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى العاملين في "خط الدفاع الأول"، والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.



هذا وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح فيروس (كورونا)، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، بحيث يكون اللقاح اختياريا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.