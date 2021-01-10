قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قباطية جنوب جنين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، شابا من بلة قباطية جنوب جنين، لدى مروره على حاجز عسكري.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ربيع كميل من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز الكونتينر العسكري شمال مدينة بيت لحم.