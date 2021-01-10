الأردن يعلن جاهزيته لإعطاء لقاحات فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 15 حالة وفاة و1250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما اعلنت جاهزيتها لإعطاء المطاعيم اعتبارا من الأربعاء المقبل.



ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 307.209 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 14.400 حالة.



وسُجّلت (15) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4024) حالة.



ومن جانب آخر، قال وزير الصحة الأردني، د. نذير عبيدات: إن الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لبدء إعطاء المطاعيم يوم الأربعاء المقبل.



وبين عبيدات في مؤتمر صحفي مساء اليوم "إن أي نوع من أنواع المطاعيم التي تم اعتمادها تفي بالغرض، وهي مطاعيم آمنة، وستوزع بعدالة على الجميع.