مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى رغم الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى وأدّوا طقوسًا تلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة.



وأفادت مصادر في مدينة القدس، أن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت المصادر أن الاقتحامات جاءت ضمن الجولات اليومية التي تنطلق من باب المغاربة حتى باب السلسلة مرورا بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.



وبيّنت أن اقتحامات المستوطنين تأتي في ظل استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده مدينة القدس، وفي ظل التضييق على المصليين ومنع دخول المقدسيين للمسجد الأقصى إلا بشروط مشددة.