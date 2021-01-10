"الأوقاف" بغزة تصدر تصريحاً بشأن أداء صلوات الجنازة بظل جائحة (كورونا) بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، تصريحاً صحفياً، بشأن أداء صلوات الجنازة في ظل جائحة (كورونا)، في القطاع.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أداء صلوات الجنازة يكون في الساحات العامة، وعدم تأديتها في المساجد؛ بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة



وشددت على ضرورة الإسراع في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات، مشيرة إلى عدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وأداء صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب.



وأكدت على عدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.