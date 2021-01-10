شؤون فلسطينية

رئيساً لهيئة مكافحة الفساد.. رائد رضوان يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس

رئيساً لهيئة مكافحة الفساد.. رائد رضوان يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس
رائد رضوان
رام الله - دنيا الوطن
أدى رائد رضوان، مساء اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، وذلك عبر تقنية (فيديوكونفرنس).

وقال الرئيس عباس: "إن شاء الله ستكون على قدر هذه المسؤولية والمهمة صعبة"، مؤكدا أن محاربة الفساد أمر أساسي بالنسبة لنا، ولا يوجد شخص فوق القانون، ولن يستثنى أحدا إطلاقا، أي شخص توجه له تهمة بالفساد تحقق معه وتقدمه للقضاء أيا كان موقعه ومنصبه.

بدوره، أعرب رضوان عن شكره للرئيس، قائلا "أقسمت اليمين وأتحمل المسؤولية أمام الله وأماكم وبتوجيهاتكم سأمضي بهذا الدرب".

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