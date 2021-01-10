"التعليم" بغزة تعلن موعد امتحانات نهاية الفصل الأول وتوزيع الشهادات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الأحد، أن امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدارسي 2020-2021، ستبدأ في 14 من شباط/فبراير المقبل.



وأضافت وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى)، بأن توزيع الشهادات سيكون بتاريخ 25 من شباط/فبراير.



وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، أصدرت مساء الخميس الماضي، بياناً بشأن استئناف الدراسة للصفوف من (الأول إلى السادس)، في القطاع.



وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تنفيذاً لقرار خلية الأزمة، تقرر استئناف الدراسة للصفوف (الأول - السادس)، بحيث يبدأ دوام المعلمين يوم الاثنين الموافق 11 كانون الثاني/يناير 2021، ودوام الطلبة يوم الأربعاء الموافق 13 كانون الثاني/يناير 2021م



وأكدت الوزارة على الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، على أن يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.



وأضافت: بأن "على الطلبة وأولياء أمورهم مراجعة الصفحات الإلكترونية للمدارس لمعرفة تفاصيل العودة للمدرسة".