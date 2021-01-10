الاحتلال يفرج عن الأسير محمد البرغوثي بعد 10 أشهر من الاعتقال

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، عن الأسير الشاب محمد عمر البرغوثي، من بلدة كوبر، شمال رام الله.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الشاب البرغوثي أمضى 10 أشهر في سجون الاحتلال، وهو نجل القيادي في حركة حماس والأسير المحرر عمر البرغوثي، وشقيق الأسير عاصف، والشهيد صالح.