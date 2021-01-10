قلقيلية: 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن أكبر عدد من الإصابات كان في مدينة قلقيلية بواقع 13 إصابة، فيما تم تسجيل إصابة في عزون.



كما سجلت المحافظة تعافي 21 حالة كانت مصابة بالفيروس، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 10/1/2021 هي 195 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 14 إصابة من المخالطين.