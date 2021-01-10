جولة مفاوضات سد النهضة تفشل بالتوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض

سد النهضة

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رام الله - دنيا الوطن

انتهت جولة مفاوضات سد النهضة اليوم الأحد، بفشل التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا.



وأعربت جنوب أفريقيا عن أسفها، للوصول إلى طريق مسدود في مفاوضات سد النهضة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



من جهته، قال وزير الري السوداني: إن بلاده تقدمت باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، على اعتزام أديس أبابا الاستمرار في تعبئة سد النهضة، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات بشأن سد النهضة".



وأضاف: أن سد النهضة تهديد مباشر لخزان الروصيرص إذا تم ملؤه وتشغيله دون اتفاق.



من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية: إن اجتماع اليوم حول سد النهضة فشل بالاتفاق على كيفية استئناف المفاوضات.



وأضافت في بيان لها، بأن الاجتماع بشأن سد النهضة أخفق في تحقيق تقدم لخلافات على كيفية استئناف المفاوضات، مشيرة إلى "أننا مستعدون للانخراط في مفاوضات جديدة للتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة".



وقالت: إننا "أكدنا استعدادنا لمفاوضات فعالة للتوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".