حماس تحذر الاحتلال من محاولات "تفكيك مسجد قبة الصخرة"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن "المخطط الصهيوني الإرهابي الرامي لتفكيك قبة الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم؛ سيشعل المنطقة".





وقالت دائرة القدس بالحركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن المسجد الأقصى بجميع مصلياته، وساحاته، ومسجد قبة الصخرة، مسجد إسلامي مقدس وحق للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد –كائنا من كان – المساس به بأي طريقة كانت، وتحت أي ظرف من الظروف.



حذرت الحركة الاحتلال من الإقدام على تنفيذ مخططاته المجرمة بحق القدس والأقصى، ومحاولات "تفكيك مسجد قبة الصخرة"، لبناء الهيكل الصهيوني المزعوم مكانه، متجاهلا غضبة الجماهير المؤمنة بحقها العقائدي الإسلامي، والتاريخي في القدس والأقصى، والأمة بأسرها، والأحرار في هذا العالم.



وأضافت أن "محاولات قطعان المستوطنين المستمرة، بغطاء من الاحتلال تغيير الوضع الديني والتاريخي والجغرافي للمسجد الأقصى ستبوء بالفشل، محذرة بأن أي مساس بالأقصى يُطلق شرارة اشتعال المنطقة".



وأكدت حماس دفاعها عن مسجدنا الأقصى أولى القبلتين بكل ما أوتيت من قوة ومهما كلف من تضحيات، وقالت "للأقصى رجال يدافعون عنه بالغالي والنفيس والقلوب والأرواح.



ودعت أبناء شعبنا إلى تعزيز تواجدهم ورباطهم في المسجد الأقصى المبارك، وطالبت السلطة الفلسطينية بدعم أهل القدس بكل الوسائل ورفدهم بكل أسباب الصمود والمقاومة.



وطالبت حماس الأمة العربية والاسلامية بالوقوف موقف العزة والكرامة، للأقصى، وإعادة الاعتبار لقضية فلسطين والأقصى، باعتبارها القضية الأولى والأساس لهم، والدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة، داعية الأمة بالتوحد في خندق الدفاع عن القدس والأقصى.



واعتبرت الحركة أن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من الاقتحامات الصهيونية المتكررة، من ما يسمى جماعات الهيكل، وتسهيل هذه الاعتداءات من سلطات الاحتلال الصهيوني المجرم، والتغطية عليها، يأتي في سياق المشاريع الصهيونية التهويدية الذي تتعرض لها المدينة المقدسة منذ مدة طويلة.



رام الله - دنيا الوطن