شاهد: بدعم إماراتي.. وصول محطة أكسجين لمرضى (كورونا) بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصل مساء اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، محطة أكسجين، لمرضى الوباء وذلك بدعم إماراتي.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، طائرة مساعدات طبية ثالثة، تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى القطاع.
وصل مساء اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، محطة أكسجين، لمرضى الوباء وذلك بدعم إماراتي.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، طائرة مساعدات طبية ثالثة، تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى القطاع.
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