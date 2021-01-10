شاهد: بدعم إماراتي.. وصول محطة أكسجين لمرضى (كورونا) بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصل مساء اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، محطة أكسجين، لمرضى الوباء وذلك بدعم إماراتي.وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، طائرة مساعدات طبية ثالثة، تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى القطاع.