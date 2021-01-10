قلقيلية: إغلاق مكتب دائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو 48 ساعة





وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، أنه بعد الرجوع إلى وزارة الصحة، تقرر إغلاق مكتب دائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو لمدة 48 ساعة تبدأ من اليوم.





وأضافت: بأنه يأتي ذلك لضمان سلامة المراجعين أثناء انتظار نتائج فحوص عدد من الموظفين.

رام الله - دنيا الوطنقررت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، إغلاق مكتب دائرة أملاك الحكومة والمساحة ومديرية الطابو، لمدة 48 ساعة.