سلفيت: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محال تجارية
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة مخالفات سلامة عامة، وأغلقت محال تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرارالإغلاق في محافظة سلفيت.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية فيها قامت بإغلاق عددٍ من المحال التجارية والمقاهي في المحافظة.
حررت الشرطة مخالفات سلامة عامة، وأغلقت محال تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرارالإغلاق في محافظة سلفيت.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية فيها قامت بإغلاق عددٍ من المحال التجارية والمقاهي في المحافظة.
كما حررت 300 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، التي تم الإعلان عنها.
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