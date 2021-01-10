سلفيت: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محال تجارية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية فيها قامت بإغلاق عددٍ من المحال التجارية والمقاهي في المحافظة.





كما حررت 300 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، التي تم الإعلان عنها.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة مخالفات سلامة عامة، وأغلقت محال تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرارالإغلاق في محافظة سلفيت.