الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة المحافظة قبضت على 46 مطلوباً للعدالة وأتلفت 127 مركبة غير قانونية.



وأضافت الشرطة: بأنها قامت بتحرير مخالفات سلامة عامة ومخالفات مرورية.



كما وأكدت تنفيذها للمذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في مناطق يطا والسموع، جنوب الخليل.