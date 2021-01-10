الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في مناطق يطا والسموع، جنوب الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة المحافظة قبضت على 46 مطلوباً للعدالة وأتلفت 127 مركبة غير قانونية.
وأضافت الشرطة: بأنها قامت بتحرير مخالفات سلامة عامة ومخالفات مرورية.
كما وأكدت تنفيذها للمذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين أصولاً.
قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في مناطق يطا والسموع، جنوب الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة المحافظة قبضت على 46 مطلوباً للعدالة وأتلفت 127 مركبة غير قانونية.
وأضافت الشرطة: بأنها قامت بتحرير مخالفات سلامة عامة ومخالفات مرورية.
كما وأكدت تنفيذها للمذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين أصولاً.
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