الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في طوباس



وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة، بأنه وأثناء قيام الشرطة بجولة تفقدية على المحلات التجارية والمقاهي في المحافظة للتأكد من التزامهم بالإغلاق وقرارات الحكومة تخلل ذلك إغلاق 12 محلاً تجارياً.



كما تم اتخاذ الإجراء القانونية اللازمة بحقهم أصولاً، وتحرير 46 مخالفة سلامة عامة خلال 24 ساعة الماضية.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة أمس السبت، محلات تجارية وحررت مخالفات سلامة عامة في محافظة طوباس.