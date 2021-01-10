جنين: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المحافظة قامت بإغلاق 94 محلاً تجارياً وحررت 217 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.



وأكدت الشرطة على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة يوم أمس 94 محلاً تجارياً، وحررت 217 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، في جنين.