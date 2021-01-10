جنين: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة يوم أمس 94 محلاً تجارياً، وحررت 217 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المحافظة قامت بإغلاق 94 محلاً تجارياً وحررت 217 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.
وأكدت الشرطة على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.
أغلقت الشرطة يوم أمس 94 محلاً تجارياً، وحررت 217 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المحافظة قامت بإغلاق 94 محلاً تجارياً وحررت 217 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.
وأكدت الشرطة على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.
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