إغلاق محال تجارية وتحرير مخالفات سلامة عامة في قلقيلية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 45 محلاً تجارياً وقبضت على أربعة أشخاص وضبطت مركبتين وفضت ثلاث تجمعات أعراس وبيت عزاء.





كما حررت 50 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة مساء أمس محال تجارية وحررت مخالفات سلامة عامة وضبطت مركبات وفضت ثلاثة تجمعات أعراس وبيت عزاء لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.