سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة قامت بالقبض على ثمانية مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 92 مذكرة قضائية، وضبطت سبع مركبات غير قانونية.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الأحد، القبض على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت.