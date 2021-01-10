دولي

نتنياهو: إسرائيل ستكون الأولى بالعالم تخرج من أزمة (كورونا) صحياً واقتصادياً

نتنياهو: إسرائيل ستكون الأولى بالعالم تخرج من أزمة (كورونا) صحياً واقتصادياً
نتنياهو أثناء حصوله على لقاح كورونا
رام الله - دنيا الوطن
وصلت الى مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل اليوم الأحد، دفعة أخرى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) من إنتاج شركة "فايزر".

وتحتوي هذه الدفعة على نحو 700 ألف جرعة من اللقاح، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن وتيرة تطعيم الجمهور ستزداد، وإنها ستوسع خلال الأسبوع المقبل إلى المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 50 وال 60.

وأضاف: أن إسرائيل ستكون أول دولة في العالم تخرج من أزمة (كورونا) صحياً واقتصادياً.

بدوره، قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين: إن حوالي خمسة ملايين من الجمهور سيتلقون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) حتى منتصف آذار/مارس المقبل. 

جاءت أقواله في ختام جلسة لتقييم الوضع الخاص بحملة التطعيم .

وتلقى رئيس إسرائيل ريؤوفين رفلين اليوم، الجرعة الثانية من اللقاح ضد (كورونا) في مستشفى هداسا عين كارم.

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