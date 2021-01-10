عربي

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الإمارات اليوم الأحد، ارتفاعاً بمعدل الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 2876 إصابة جديدة وست وفيات بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 230578 والوفيات 708 بينما تماثل للشفاء 206114 شخصاً.

أخبار ذات صلة

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لاستكمال باقي برنامجه العلاجي

الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لاستكمال باقي برنامجه العلاجي

وزير الصحة الأردني: أدعو الجميع عدم الالتفات للإشاعات حول لقاحات (كورونا)

وزير الصحة الأردني: أدعو الجميع عدم الالتفات للإشاعات حول لقاحات (كورونا)

نجاة السعيد.. أول صحفية عربية تنضم لفريق عمل صحيفة إسرائيلية

نجاة السعيد.. أول صحفية عربية تنضم لفريق عمل صحيفة إسرائيلية

تشتمل على خمور.. أول شحنة من منتجات المستوطنات تنطلق إلى الإمارات

تشتمل على خمور.. أول شحنة من منتجات المستوطنات تنطلق إلى الإمارات

استئناف رحلات الطيران المباشر بين قطر والسعودية غدًا

استئناف رحلات الطيران المباشر بين قطر والسعودية غدًا

الأردن يُعلن موعد البدء ببرنامج التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الأردن يُعلن موعد البدء ببرنامج التطعيم ضد فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى &#34;مجمع الإبداع والتميز&#34;

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميز"

&#34;الثقافة&#34;: نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز

"الثقافة": نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز

&#34;التربية&#34; وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

"التربية" وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

منوعات

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

شاهد: باسم سمرة &#34;رحاب الجمل أرادت الانتقام مني&#34;

شاهد: باسم سمرة "رحاب الجمل أرادت الانتقام مني"

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها &#34;وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب&#34;

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها "وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب"

عربي

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

وزير الصحة الأردني: أدعو الجميع عدم الالتفات للإشاعات حول لقاحات (كورونا)

وزير الصحة الأردني: أدعو الجميع عدم الالتفات للإشاعات حول لقاحات (كورونا)