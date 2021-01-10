الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 2876 إصابة جديدة وست وفيات بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية.



وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 230578 والوفيات 708 بينما تماثل للشفاء 206114 شخصاً.





رام الله - دنيا الوطنسجلت الإمارات اليوم الأحد، ارتفاعاً بمعدل الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).