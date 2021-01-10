العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 602938 والوفيات 12895، فيما بلغ عدد المتعافين 556742 بعد تسجيل 1752 حالة شفاء جديدة.





رام الله - دنيا الوطنسجل العراق اليوم انخفاضاً ملموساً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 14 وفاة و607 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.