العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل العراق اليوم انخفاضاً ملموساً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 14 وفاة و607 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.
سجل العراق اليوم انخفاضاً ملموساً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 14 وفاة و607 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 602938 والوفيات 12895، فيما بلغ عدد المتعافين 556742 بعد تسجيل 1752 حالة شفاء جديدة.
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