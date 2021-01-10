العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية













رام الله - دنيا الوطنقتل شرطي، وأصيب عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة، اليوم الأحد، في مواجهات بمدينة الناصرية جنوبي العراق، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وكان متظاهرون عراقيون تمكنوا من السيطرة على ساحة الحبّوبي، بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، عقب صدامات مع الأجهزة الأمنية، التي حاولت منعهم من الوصول إلى الساحة.وانطلقت من قرب الساحة، والمناطق القريبة منها، احتجاجاً على اعتقال الناشطين، والتضييق الحاصل في الساحة، قبل أن تتحول إلى صدامات مع القوات الأمنية، التي أطلقت الرصاص الحي في الهواء لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الحبّوبي، وفق ما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).وتشهد المحافظة منذ يومين احتجاجات واسعة، للتنديد باعتقال السلطات المحلية الناشط في الاحتجاجات الشعبية إحسان أبو كوثر، وملاحقة آخرين.