الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د.سليمان جرادات الى أنه تم زيارة ومتابعة 149 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية.



ولمست اللجان وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، التزام 145 منها بشروط السلامة العامة.



كما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ أربع منشآت غير ملتزمة.