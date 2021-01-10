جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 65 حالة شفاء.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 65 حالة شفاء.
وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 492، موزعة على، عزل منزلي: 459، ومستشفى جنين الحكومي، 33 حالة من بينها عشر حالات بالعناية المكثفة.
كما استقر عدد الوفيات، عند 138 منذ بدء الجائحة.
كما استقر عدد الوفيات، عند 138 منذ بدء الجائحة.
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