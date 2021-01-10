جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 492، موزعة على، عزل منزلي: 459، ومستشفى جنين الحكومي، 33 حالة من بينها عشر حالات بالعناية المكثفة.



كما استقر عدد الوفيات، عند 138 منذ بدء الجائحة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 65 حالة شفاء.