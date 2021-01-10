"الأغلبية الديمقراطية": قد نصوت على محاكمة ترامب الثلاثاء أو الأربعاء

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: قد نصوت على محاكمة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء أو الأربعاء.



وأضاف في تصريحات لـ (فوكس نيوز)، أن محاكمة ترمب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وكان العضو الديمقراطي بمجلس النواب، تيد ليو، قال: إننا "نتوقع التصويت منتصف الأسبوع المقبل على لائحة اتهام ضد ترمب".



وأضاف: بأن "بعض الجمهوريين قالوا سرا إنهم سيصوتون لصالح عزل ترمب".



في السياق، قال النائب الديمقراطي، غريغوري ميكس: إننا "سنقوم بمحاسبة ترمب من أجل الشعب الأمريكي".