شؤون فلسطينية

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
اطلعت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين طارق طايل على الأوضاع في المحافظة خاصة في ظل جائحة (كورونا)، ومعاناة شعبنا تحت الاحتلال، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يقدر الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر لمساندة قضيته على الصعد كافة.

وشددت خلال استقبالها للسفير طايل في مكتبها اليوم الأحد، على عمق العلاقات التاريخية بين شعبنا والشعب المصري الشقيق، لافتة إلى أن قضيتنا بحاجة ماسة للتكاتف والدعم العربي .

وأكدت غنام أن سياسة حكومة نتنياهو اليمينية لن تثنِي شعبنا عن مواصلة البناء والتطوير وتمسكه بحقوقه كاملة وعلى رأسها اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشادت بالجهود التي تبذلها مصر لاتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية، مشيرة الى أن القاهرة كانت وما زالت الحاضنة للقضية الفلسطينية بكافة حيثياتها وتفاصيلها.

من جانبه أثنى السفير على عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مؤكدا على موقف بلاده الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم القاهرة للحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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