شؤون فلسطينية

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني: إن الشباب هم مستقبل دولة فلسطين وعنوان المرحلة القادمة، ونحرص على تعزيز دور الشباب في كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني وإعطاءهم الأولويات في رسم السياسات والعمل على دمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن الرأسمال الوطني الفلسطيني يكمن في تفجير طاقات الشباب وإشراكهم في عملية التنمية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأشار خلال اجتماع  اليوم الأحد لقيادة دائرة الشباب والطلبة في مدينة رام الله ،أن الجبهة حريصة على تمثيل الشباب في أطرها التنظيمية ، واعطاء الفرصة لهم ليشاركوا في صناعة القرار .

وعلى صعيد الوضع السياسي، قال مجدلاني: إن الاستيطان لن ينشئ حقا للمستوطنين رغم التغييرات الديمغرافية التي تحاول حكومة الاحتلال انشاؤها على الأرض، ولن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه،  وأن تفعيل المقاومة الشعبية وتخصين الجبهة الداخلية من أهم مقومات الصمود لمواجهة مشاريع الاستيطان .

وأضاف: أن إقدام بلدية الاحتلال في القدس على توسيع مستوطنتي (بسجات زئيف) و(جيلو) ، تأتي في سياق الحملة الانتخابية، وباطار خطة الضم التي تبنتها حكومة الاحتلال لفرض الوقائع على الارض .

وقال: إن الاكتفاء ببيانات شجب وادانة الاستيطان التي تصدر عن جهات دولية يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار به، مشددا على أن الرادع الوحيد لوقف الاستيطان اتخاذ خطوات عملية عقابية ضد دولة الاحتلال.

وناقش الاجتماع اخر التطورات السياسية وكذلك الأوضاع النقابية، تحضيراً لعقد الكونفرانس العام للجبهة.


أخبار ذات صلة

حماس تكشف تفاصيل اجتماع هنية مع أمير دولة قطر في الدوحة

حماس تكشف تفاصيل اجتماع هنية مع أمير دولة قطر في الدوحة

هيئة الأسرى: الاحتلال يبلغ الأسير حسين مسالمة إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا)

هيئة الأسرى: الاحتلال يبلغ الأسير حسين مسالمة إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا)

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى &#34;مجمع الإبداع والتميز&#34;

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميز"

&#34;الثقافة&#34;: نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز

"الثقافة": نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز

&#34;التربية&#34; وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

"التربية" وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى &#34;مجمع الإبداع والتميز&#34;

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميز"

&#34;الثقافة&#34;: نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز

"الثقافة": نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز

&#34;التربية&#34; وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

"التربية" وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

منوعات

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

شاهد: باسم سمرة &#34;رحاب الجمل أرادت الانتقام مني&#34;

شاهد: باسم سمرة "رحاب الجمل أرادت الانتقام مني"

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها &#34;وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب&#34;

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها "وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب"

عربي

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

وزير الصحة الأردني: أدعو الجميع عدم الالتفات للإشاعات حول لقاحات (كورونا)

وزير الصحة الأردني: أدعو الجميع عدم الالتفات للإشاعات حول لقاحات (كورونا)