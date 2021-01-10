شؤون فلسطينية

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميز"

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميز"
رام الله - دنيا الوطن
وقَّع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز في رام الله اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميز"، الذي سيقام في بلدة سردا بمحافظة رام الله والبيرة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر "بكدار"، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار محمد أبو عوض، والوكيل المساعد للشؤون الفنية رائد عنبتاوي، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والتطوير يوسف عبد الفتاح، وفاروق كتانة، ومن جانب المجلس الأعلى للإبداع والتميز حضر رئيس المجلس عدنان سمارة، ونائبه حسين الأعرج، والرئيس التنفيذي زياد طعمة، ومدير عام الإدارة الفنية محمد أبو عيد، ومدير دائرة الاحتضان حازم مراعبة.

وفي السياق، قال أبو عوض "إن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة، بحيث ستقوم "بكدار" بالأعمال الاستشارية من حيث عمل التصاميم والمخططات ووثائق العطاء، بالإضافة للإشراف على أعمال تنفيذ مبنى المجمع".

من جهته، قال سمارة "إن المجلس جاء بمبادرة من الأخ الرئيس محمود عباس شخصياً، ويبدي اهتماماً به، ونشكر تعاون كافة المؤسسات الوطنية معنا".

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