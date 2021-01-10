الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لاستكمال باقي برنامجه العلاجي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الأحد: إن الرئيس عبد المجيد تبون، عاد إلى ألمانيا لاستكمال باقي برنامجه العلاجي.



وذكر تبون وفق ما نقلت قناة (العربية)، إن مدة غيابه عن الجزائر ستكون قصيرة، حيث وسيتابع المستجدات مع المسؤولين.



وعاد تبون في 29 من الشهر الماضي، إلى بلاده بعد علاج استمر نحو شهرين، حيث عولج إثر إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.