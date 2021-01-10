شؤون فلسطينية

"الثقافة": نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز

"الثقافة": نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الثقافة في بيان لها اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للمسرح والذي يصادف 10 من كانون الثاني/يناير من كل عام: إن الاحتفال بهذا اليوم يشكل مناسبةً لتجديد التأكيد على أهمية المسرح ودوره باعتباره أداة من أدوات الفعل الفلسطيني المقاوم والذي أثبت قدرته على حمل الرواية الفلسطينية والتحليق بها والرد على كل المحاولات الرامية الى تزوير هذه الرواية وطمسها.

وأضافت الوزارة: نحتفل هذا اليوم بإضاءة النور على المسرح العربي عامةً والفلسطيني خاصة ونؤكد حرصنا على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز ورافعة لحكاية النضال الفلسطيني الطويل.

وعبرت الوزارة عن تقديرها الكبير لدور عموم المسرحيين الفلسطينيين في الوطن والشتات والذين حملوا على كواهلهم عبء النهوض بمسيرة المسرح الفلسطيني وتطويره والارتقاء به رغم شح الامكانات ورغم عسف واجراءات الاحتلال والتي تستهدف
المسارح والعاملين في هذا القطاع عبر سلسلة لا تنتهي من الاعتداءات والتضييق والخنق.

وجددت الوزارة في هذا اليوم العهد على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالمسرح الفلسطيني وتطويره وتعزيز دوره وكذلك الوقوف الى جانب عموم المسرحيين الفلسطينيين لتمكينهم من مواصلة دورهم وتعزيز حضور المسرح الفلسطيني في كافة
المحافل.

وكانت الوزارة أصدرت بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم كتاباً بعنوان "المسرح في فلسطين قبل النكبة" ويرصد هذا الكتاب لمؤلفه الأستاذ الدكتور سيد علي اسماعيل ويقع في 224 صفحة أنشطة النوادي والجمعيات المسرحية والفرق المسرحية في فلسطين قبل
النكبة وكذلك توثيق زيارات الفرق المسرحية المصرية الى فلسطين مثل فرقة اخوان عطا الله واسلام حجازي وجورج الأبيض ونجيب ريحاني وغيرهم الكثير.

أخبار ذات صلة

حماس تكشف تفاصيل اجتماع هنية مع أمير دولة قطر في الدوحة

حماس تكشف تفاصيل اجتماع هنية مع أمير دولة قطر في الدوحة

هيئة الأسرى: الاحتلال يبلغ الأسير حسين مسالمة إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا)

هيئة الأسرى: الاحتلال يبلغ الأسير حسين مسالمة إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا)

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى &#34;مجمع الإبداع والتميز&#34;

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميز"

&#34;التربية&#34; وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

"التربية" وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 149 منشأة

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

غنام تطلع السفير المصري على الأوضاع بالمحافظة في ظل جائحة (كورونا)

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى &#34;مجمع الإبداع والتميز&#34;

(بكدار) والمجلس الأعلى للإبداع يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميز"

&#34;الثقافة&#34;: نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز

"الثقافة": نحرص على أن تظل رسالة المسرح الفلسطيني رسالة فنية وثقافية ووطنية بامتياز

&#34;التربية&#34; وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

"التربية" وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

منوعات

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

شاهد: باسم سمرة &#34;رحاب الجمل أرادت الانتقام مني&#34;

شاهد: باسم سمرة "رحاب الجمل أرادت الانتقام مني"

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها &#34;وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب&#34;

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها "وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب"

عربي

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الإمارات: تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق يسجل انخفاضاً ملموساً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

العراق: مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية

وزير الصحة الأردني: أدعو الجميع عدم الالتفات للإشاعات حول لقاحات (كورونا)

وزير الصحة الأردني: أدعو الجميع عدم الالتفات للإشاعات حول لقاحات (كورونا)