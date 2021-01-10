إسرائيل: صناديق المرضى تبدأ الأسبوع الجاري بتطعيم الطواقم التدريسية





وجاء من وزارة الصحة، أنه بعد عقد جلسة لتقييم الأوضاع فإن الهدف المنشود هو إعطاء اللقاح للمعلمين والمعلمات، بدءاً من بعد غد الثلاثاء.



وفي غضون ذلك، تم إرسال رابط مزيف إلى تطبيق (واتساب) يطالب الطواقم التعليمية المؤمنة لدى صندوق المرضى مكابي بتعبئة تفاصيل شخصية للحصول على اللقاح، ويحذر مرة أخرى من أن هذا الرابط مزيف.



وقال رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس: إن الإغلاق سيكون الأخير في حالة واحدة فقط، وهي فرضه بشكل متساوٍ في أنحاء إسرائيل وبين جميع القطاعات.





وحذر من أن منظومة الرقابة البلدية التي تضم 2500 مفتش ستتوقف عن العمل، إذا ما لم يطبق الإغلاق على الجميع سواسية، ووردت أقوال بيباس خلال حديث إذاعي قبل ظهر اليوم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطنيتوقع أن تبدأ صناديق المرضى في إسرائيل الأسبوع الجاري، باستدعاء الطواقم التدريسية في المؤسسات التعليمية لتطعيم أفرادها ضد (كورونا)، بعد استلام قوائم منظمة من وزارة التربية والتعليم.