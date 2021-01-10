شؤون فلسطينية

"التربية" وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس

"التربية" وقامات تحضران لإطلاق مبادرة تعميم مسلسل التغريبة الفلسطينية في المدارس
من مسلسل التغريبة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني، اليوم، بدء التحضيرات لإطلاق مبادرة تستهدف تعميم مقاطع من مسلسل التغريبة الفلسطينية، للمخرج السوري الراحل حاتم علي، في عدد من مدارسها.

وأشارت الوزارة وقامات إلى أن هذه المبادرة تأتي إيماناً بتخليد الأعمال الدرامية التي تجسد مراحل مهمة من القضية الفلسطينية، وإنعاش ذاكرة الأجيال الناشئة وربطها بسياقات تاريخية، مؤكدتين أن هذه الفكرة تمثل تكريماً ووفاء ًلروح الراحل حاتم علي؛ الذي ظل وفياً للقضية الفلسطينية وقدمها في كثير من أعماله بما يليق بعدالتها وتضحيات شعبها.

يشار إلى أن "التربية" عبر الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة والإعلام، والإدارة العامة للنشاطات الطلابية تُنفذ بالشراكة مع قامات، منذ أعوام، برنامج "تأصيل الوعي بالرموز الوطنية" والذي يتضمن سلسلة عروض أفلام وثائقية توثق تجارب نضالية فردية؛ وطنية وسياسية وفنية وعلمية.

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