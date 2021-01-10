إسرائيل: انخفاض بطيء بنسبة الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا)





ووصلت هذه النسبة اليوم إلى حوالي 0.7%، بعد أن بلغت خلال الفترة الأخيرة، نحو 0.8%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقد تلقى التطعيم ضد الفيروس حتى الآن أكثر من مليون 800 ألف من الجمهور، فيما تتصدر إسرائيل بفارق كبير قائمة دول العالم من ناحية نسبة الذين تلقوا اللقاح من إجمالي عدد السكان، حيث تفوق هذه النسبة 20%، وتحتل دولة الإمارات المكان الثاني، تليها البحرين.



وأفادت الوزارة أن عدد مرضى (كورونا) في إسرائيل، بلغ 487034، بينهم 3645 وفيات.





ومن مجمل الإصابات هناك 993 وصفت حالتهم خطيرة و231 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 69160.



رام الله - دنيا الوطنتشير معطيات نشرتها وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم، إلى استمرار الانخفاض البطيء لنسبة الوفيات بسبب (كورونا) من إجمالي حالات الإصابة.