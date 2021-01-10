حنا ناصر: إجراء الانتخابات يحتاج 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت لجنة الانتخابات المركزية برئاسة الدكتور حنا ناصر اليوم الأحد اجتماعاً في مقرها العام بالبيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني (فيديو كونفرنس) مع أعضائها في مدينة غزة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المزمعة.



وأطلع الدكتور ناصر خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على نتائج لقاءه بالرئيس محمود عباس مساء يوم أمس السبت، والذي جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات، حيث قدمت اللجنة خلال الاجتماع مقترحات لتواريخ محددة، مبيناً بأنها تحتاج الى 120 يوماُ من تاريخ صدور المرسوم، لإجرائها وفقاً للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة (كورونا).



وأكدت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها.