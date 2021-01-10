بحر يدعو البرلمان الجزائري للإسراع في سن قانون يجرم التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، الجهود والمواقف الجزائرية "رئاسة وبرلماناً وحكومة وشعباً"، المُساندة للقضية الفلسطينية العادلة والمُدافعة عن الحقوق الفلسطينية، والرافضة للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.



وأكد بحر في رسالة وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سليمان شنين، أن هذه المواقف الجزائرية الشجاعة برفض كل أشكال التطبيع والهرولة تجاه الاحتلال الاسرائيلي تعبر عن أصالة الشعب الجزائري الشقيق ومواقفه التاريخية في نصرة شعبنا وإسناد حقه وتعزيز صموده على أرضه المقدسة.



ودعا د. بحر، البرلمان الجزائري إلى تبني إرادة ونبض الشعب الجزائري الشقيق الرافض للتطبيع، والإسراع في سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال تحت أي ظرف من الظروف.



وأكد أن الجزائر بلد المليون شهيد ستبقى نعم العون والسند للقدس وفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية في ظل المشاريع والمخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية العادلة.