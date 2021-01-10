شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في سجن (النقب)

نادي الأسير: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في سجن (النقب)
رام الله - دنيا الوطن
سُجلت إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى في قسم (10) في سجن "النقب الصحراوي"، وبذلك ترتفع الإصابات في سجن "النقب" منذ نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى (50) إصابة.  

وقال نادي الأسير، إن استمرار ظهور إصابات جديدة بين صفوف الأسرى، يؤكد مجددًا أن مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إبلاغ الأسرى بنتائج العينات، ساهمت في تزايد عدد الإصابات.  

وأوضح نادي الأسير، أن الإصابات في سجن "النقب" محصورة حتى في قسمي (3) و(10) و غالبية الإصابات سُجلت في قسم (3)، إلا أن بقاء مخاطر احتمالية نقل عدوى الفيروس إلى الأقسام الأخرى قائمة، طالما ظهرت إصابات جديدة بين صفوف الأسرى، لافتًا إلى أن جميع الأسرى المصابين جرى نقلهم إلى قسم (8) في سجن "ريمون"، وهو القسم الذي خصصته إدارة سجون الاحتلال، لعزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا).  

يُشار إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس (كورونا) منذ بداية انتشار الوباء، وصلت حتى الآن إلى (190) إصابة، مع الإصابة التي جرى تسجيلها اليوم، وكان معظمها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حيث حوّلت إدارة سجون الاحتلال الوباء طوال هذه المدة إلى أداة قمع وتنكيل، عبر عدة أدوات، لا سيما عملية العزل المُضاعف التي يواجهها الأسرى.

وشدد نادي الأسير على ضرورة الضغط جديًا على الاحتلال، لتوفير لقاح للأسرى، وأن تتم عملية إعطاء اللقاح بإشراف طرف ثالث محايد، خاصة مع استمرار عمليات التحريض على الأسرى، ومن أعلى المستويات في حكومة الاحتلال.  

وطالب نادي الأسير جهات الاختصاص الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بمضاعفة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وعددهم ما يقارب (700) أسير منهم (300) يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى كبار السّن؛ وضمان إجراءات وقائية حقيقية داخل أقسام الأسرى، تتناسب مع بنية السجون الخاصة.

أخبار ذات صلة

قيادي بالصاعقة: شراء دمشق صواريخ &#34;كورنيت&#34; لصالح غزة فصلٌ يسير من حكاية طويلة

قيادي بالصاعقة: شراء دمشق صواريخ "كورنيت" لصالح غزة فصلٌ يسير من حكاية طويلة

حنا ناصر: إجراء الانتخابات يحتاج 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي

حنا ناصر: إجراء الانتخابات يحتاج 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما لمدان بتهمة هتك العرض

الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما لمدان بتهمة هتك العرض

الديمقراطية تدعو لتحصين الدعوة للانتخابات بالحوار الوطني وباستراتيجية للمواجهة الشاملة

الديمقراطية تدعو لتحصين الدعوة للانتخابات بالحوار الوطني وباستراتيجية للمواجهة الشاملة

بحر يدعو البرلمان الجزائري للإسراع في سن قانون يجرم التطبيع

بحر يدعو البرلمان الجزائري للإسراع في سن قانون يجرم التطبيع

زيارة: 187 مليون شيكل قيمة العطاءات التي طرحت خلال عام 2020

زيارة: 187 مليون شيكل قيمة العطاءات التي طرحت خلال عام 2020

مستوطنون يقتلعون 130 شتلة زيتون جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون 130 شتلة زيتون جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

اشتية يؤكد مواصلة تقديم الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء

الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما لمدان بتهمة هتك العرض

الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما لمدان بتهمة هتك العرض

الديمقراطية تدعو لتحصين الدعوة للانتخابات بالحوار الوطني وباستراتيجية للمواجهة الشاملة

الديمقراطية تدعو لتحصين الدعوة للانتخابات بالحوار الوطني وباستراتيجية للمواجهة الشاملة

بحر يدعو البرلمان الجزائري للإسراع في سن قانون يجرم التطبيع

بحر يدعو البرلمان الجزائري للإسراع في سن قانون يجرم التطبيع

زيارة: 187 مليون شيكل قيمة العطاءات التي طرحت خلال عام 2020

زيارة: 187 مليون شيكل قيمة العطاءات التي طرحت خلال عام 2020

نادي الأسير: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في سجن (النقب)

نادي الأسير: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في سجن (النقب)

مستوطنون يقتلعون 130 شتلة زيتون جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون 130 شتلة زيتون جنوب نابلس

بتمويل الصندوق الكويتي.. إنشاء مختبر الدمى البشرية بكلية الطب البشري بجامعة الازهر

بتمويل الصندوق الكويتي.. إنشاء مختبر الدمى البشرية بكلية الطب البشري بجامعة الازهر

منوعات

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

شاهد: باسم سمرة &#34;رحاب الجمل أرادت الانتقام مني&#34;

شاهد: باسم سمرة "رحاب الجمل أرادت الانتقام مني"

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها &#34;وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب&#34;

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها "وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب"

عربي

نجاة السعيد.. أول صحفية عربية تنضم لفريق عمل صحيفة إسرائيلية

نجاة السعيد.. أول صحفية عربية تنضم لفريق عمل صحيفة إسرائيلية

استئناف رحلات الطيران المباشر بين قطر والسعودية غدًا

استئناف رحلات الطيران المباشر بين قطر والسعودية غدًا

الأردن يُعلن موعد البدء ببرنامج التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الأردن يُعلن موعد البدء ببرنامج التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)