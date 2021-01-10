شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون 130 شتلة زيتون جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون 130 شتلة زيتون جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنو البؤرة الاستيطانية "ييش كودش" المقامة على أراضي بلدة قصرة جنوبي مدينة نابلس صباح اليوم الأحد، عشرات أشتال الزيتون من أراضي المواطنين في قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنين متطرفين من البؤرة الاستيطانية "ييش كودش" الواقعة جنوب البلدة قاموا بسرقة واقتلاع ١٣٠ شتلة زيتون تم زراعتها في منطقة شعب الخراب شرق قصرة، وتعود ملكيتها للمواطنين عصام عبد الحميد وعبد الحميد خريوش ومحمد إبراهيم عودة ونايف كعابنة.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين يستبيحون ممتلكات المواطنين بشكل ملفت للنظر خاصة وأنهم يتمتعون بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وتقع بلدة قُصْرَه على بعد حوالي 24 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها العمرانية حوالي 9000 دونمٍ، ومساحة أراضيها ما يقارب 27000 دونم، بسطت البلدة بيوتها على جبل كامل يرتفع 750 متراً عن سطح البحر، وبتعداد سكاني تجاوز 8000 مواطن.

وتقع البلدة ضمن واقع استيطاني قاس، تحيط بها ثلاث مستوطنات هي "مجدليم" وتقع على مدخل البلدة الشرقي، و"إيش كوديش" وتقع جنوب شرق القرية، و"إحيا" جنوب القرية، وتتعرض باستمرار لاقتحامات متواصلة من قطعان المستوطنين وبأسلحتهم التي يعتدون بها على المواطنين الآمنين في أعمالهم ومزارعهم.

وشكلت البلدة نموذجا مقاوماً لبقية القرى الفلسطينية بتشكيلها لجان حراسة ليلية منذ سبع سنوات، من شبانها وأبنائها، وعند وقوع أي اعتداء، تصدح مكبرات الصوت في المساجد مباشرة، تدعو المواطنين للنفير لحماية البلدة، ما شكل رادعاً لاعتداءات المستوطنين، وقد تمكن أهالي البلدة في الثامن من نيسان 2014 من احتجاز 17 مستوطناً خلال محاولتهم اقتحام البلدة وأشبعوهم ضرباً.

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