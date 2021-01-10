شؤون فلسطينية

بتمويل الصندوق الكويتي.. إنشاء مختبر الدمى البشرية بكلية الطب البشري بجامعة الازهر

بتمويل الصندوق الكويتي.. إنشاء مختبر الدمى البشرية بكلية الطب البشري بجامعة الازهر
رام الله - دنيا الوطن
ضمن الخطوات المتتابعة والمتسارعة التي تسير عليها جامعة الأزهر-غزة لتطوير وتأهيل جميع مرافقها وكلياتها لتتناسب مع مكانتها العلمية الراقية، وبعد الحصول على تمويل كريم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية بقيمة (84 ألف دولار أمريكي) تم الاستلام الابتدائي للأعمال الإنشائية لمختبر الدمى البشرية في كلية الطب البشري وهذه هي المرحلة الأولى من المشروع، بحضور ومشاركة الأستاذ خالد جبر، وم. نجلاء حماد، وم. إيهاب البحطيطي من الفريق الوطني، و م. محمد التلباني من مكتب استشاري العبد الهادي للاستشارات الهندسية، وم. محمد الوزير مدير وحدة المشاريع بالجامعة، وم. عبد الناصر أبو عاصي مدير وحدة الإنشاءات بالجامعة.

وعقب استلام المشروع استضاف رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد التيان في مكتبه الجميع، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الكويتي والفلسطيني، شاكراً دولة الكويت ملكاً وحكومةً وشعبناً، لافتاً إلى أن هذا الدعم السخي يعبر عن أصالة هذه الدولة العربية الشقيقة ودعمها اللامحدود لنا، كما قدم الشكر والامتنان للمؤسسات الداعمة والممولة لجامعة الأزهر، وفي مقدمتها الصندوق الكويتي والفريق الوطني ممثلاً برئيسه م. سعدي رجب على.

واكد أن هذا الدعم يسهم بالارتقاء بمسيرة الجامعة، ويحقق أهدافها الرامية لتقديم أفضل خدمة تعليمية يستحقها أبناء شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أن إدارة الجامعة ستستمر في دعم وتطوير الجامعة والوصول بها إلى مصاف الجامعات العريقة، مؤكداً على أن عملية البناء والتطوير تحتاج لمزيد من الاستقرار والهدوء وتجاوز كافة المحن، وأن جامعة الأزهر ستبقى شامخة بعلمائها وطلبتها.

بدوره نوه م. محمد الوزير إلى أنه قد تم استكمال الإجراءات اللازمة لتجهيز المختبر بالمعدات والأجهزة الحديثة من الدمى البشرية في غضون الأشهر القليلة القادمة.

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بتمويل الصندوق الكويتي.. إنشاء مختبر الدمى البشرية بكلية الطب البشري بجامعة الازهر

بتمويل الصندوق الكويتي.. إنشاء مختبر الدمى البشرية بكلية الطب البشري بجامعة الازهر

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