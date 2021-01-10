الصحة: تسجيل 20 حالة وفاة و699 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية في كل من: طوباس 1، نابلس 2، طولكرم 3، جنين 2، الخليل 2، رام الله 2، وفي قطاع غزة 8 وفيات.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 699 إصابة، سجلت على النحو التالي: طوباس (34)، قلقيلية (14)، نابلس (90)، سلفيت (28)، طولكرم (39)، ضواحي القدس (26)، جنين (48)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (48)، رام الله والبيرة (110)، بيت لحم (22)، وفي قطاع غزة (232).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طوباس (19)، قلقيلية (29)، نابلس (115)، سلفيت (20)، طولكرم (62)، جنين (65)، أريحا والأغوار (6)، الخليل (67)، رام الله (87)، بيت لحم (68)، وفي قطاع غزة (477).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 98 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.