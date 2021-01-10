اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا) عند أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.



وقال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان تاكاجي واكيتا في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.